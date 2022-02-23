Накануне, 22 февраля, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что Гурьевский муниципальный округ получил звание "Трудовая доблесть и воинская слава". Соответствующее заявление глава региона сделал в ходе поездки в Салаир.
– Прежде мы присваивали это почетное звание только городам. Его уже носят Кемерово, Новокузнецк, Белово, Прокопьевск, Анжеро-Судженск и Ленинск-Кузнецкий. Однако пример Гурьевска показал, что и районы сделали очень много для Победы, – рассказал Сергей Цивилев на своей странице в Instagram.
Округ получит средства из областного бюджета. Деньги пойдут на благоустройство памятных мест, которые будут выбраны местными жителями.
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