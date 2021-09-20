Около 70% избирателей в Кузбассе явились на голосование

В минувшее воскресенье на 15:00 по местному времени в процентном соотношении явка на выборах кандидатов в Госдуму на территории шахтерского края составила 66,46%. Однако уже к 18:00 показатель увеличился до 69,87%, рассказали в администрации Кемеровской области.

Стоит отметить, что после закрытия избирательных участков, которые приостановили работу вечером в 20:00, стартовал подсчет голосов. За все время выборов от жителей региона неоднократно поступали жалобы на нарушения.

– За время работы избирательной комиссии Кузбасса поступило шесть жалоб, ответы уже даны всем заявителям, – прокомментировали власти.

В общей сложности в Кузбассе проходили 19 избирательных кампаний: выборы в Госдуму РФ восьмого созыва, Совет народных депутатов в Кемерове и Новокузнецке, депутатов представительных органов местного самоуправления, а также довыборы в парламент Мысков.