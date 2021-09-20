Около 70% избирателей в Кузбассе явились на голосование

1
Фото:  

Стали известны подробности о количестве избирателей в Кемеровской области, которые отдали свой голос на выборах.

В минувшее воскресенье на 15:00 по местному времени в процентном соотношении явка на выборах кандидатов в Госдуму на территории шахтерского края составила 66,46%. Однако уже к 18:00 показатель увеличился до 69,87%, рассказали в администрации Кемеровской области.


Стоит отметить, что после закрытия избирательных участков, которые приостановили работу вечером в 20:00, стартовал подсчет голосов. За все время выборов от жителей региона неоднократно поступали жалобы на нарушения.

– За время работы избирательной комиссии Кузбасса поступило шесть жалоб, ответы уже даны всем заявителям, – прокомментировали власти.

В общей сложности в Кузбассе проходили 19 избирательных кампаний: выборы в Госдуму РФ восьмого созыва, Совет народных депутатов в Кемерове и Новокузнецке, депутатов представительных органов местного самоуправления, а также довыборы в парламент Мысков.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29092

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined