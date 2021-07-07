Около 40 тысяч рабочих мест в неугольной сфере появятся в Кузбассе по поручению Путина

В ходе своего визита в Кузбасс по случаю празднования 300-летия региона российский лидер заявил о необходимости проведения модернизации предприятий и создания новых рабочих мест. При этом такая работа должна проводиться не только в привычных для Кузбасса отраслях, например, добыча угля металлургия и так далее, но и в других сферах. В частности, в легкой промышленности, сельском хозяйстве, транспортном секторе и туристическом комплексе.

По словам Путина, за пять ближайших лет в Кемеровской области в неугольных секторах экономики должно появиться не менее 40 тысяч новых современных рабочих мест.

Напомним, ранее президент также высказался о проблемах экологии региона и поздравил местных жителей с 300-летием Кузбасса.