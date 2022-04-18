Около 30 кузбассовцев обратились в больницу из-за укуса клеща

Пресс-служба Роспотребнадзора Кузбасса сообщила о 29 людях, которые обратились в медучреждение из-за укуса клеща.
Среди пострадавших девять несовершеннолетних.
Медики напоминают, в случае обнаружения присасывания клещей, необходимо обратиться в больницу.
– Если клещ удален самостоятельно, то необходимо сохранить его живым, поместив во влажный бинт и полиэтиленовый пакет, и доставить в медицинскую организацию, – сказано в сообщении.
Только после исследования на наличие вируса клещевого энцефалита врач примет решение о дальнейших действиях.
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