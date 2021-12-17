Около 3 000 семей продолжаю проживать в кемеровских аварийных домах

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Мэр города Кемерово Илья Середюк в ходе прочтения своего ежегодного отчета об итогах работы рассказал, что в областном центре почти три тысячи семей вынуждены жить в аварийном жилье.

Глава областного центра отметил, что на 1 января 2021 года на территории города эксперты признали аварийными 415 домов. В дальнейшем эти объекты будут изъяты у жильцов и уничтожены. При этом на данный момент в указанных зданиях проживают 2 847 семей, им предстоит дождаться переселения.


Также чиновник заявил, что в первую очередь жилье предоставляют владельцам домов, которые были признаны аварийными только до 1 января 2017 года.

– По этой программе до 2024 года планируется переселить 908 семей из 145 многоквартирных домов, – прокомментировал Середюк.

Стоит отметить, что помимо аварийного жилья в кузбасской столице находятся около 30 000 частных ветхих строений. Граждане, проживающие в подобных домах, по мнению властей, почти не имеют удобств и используют печное отопление. Однако о судьбе подобной недвижимости мэр предпочел умолчать.

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