Около 240 тысяч привившихся: власти прокомментировали ситуацию с вакцинацией от COVID-19 в Кузбассе

Как сообщил замглавы региона, на текущий момент в Кузбассе прошли вакцинацию около 240 тыс. человек. Тем не менее он подчеркнул, что этого числа недостаточно для формирования коллективного иммунитета. По его словам, более 1,2 млн людей в Кемеровской области должны вакцинироваться для достижения этой цели.

– Мы должны привить 1 млн 236 тыс. человек в Кузбассе, это наша цель на год. В настоящий момент мы привили около 240 тыс. человек, то есть около 20%. Этого абсолютного недостаточно, – заявил вице-губернатор во время прямого эфира в соцсетях.

Пока не достигнут необходимый порог иммунизации в 70%, Цигельник призвал жителей региона активнее прививаться и напомнило наличии в Кузбассе трех российских вакцин от коронавирусной инфекции и возможности самостоятельно выбрать препарат для процедуры.