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Около 240 кузбассовцев подверглись укусам клещей за неделю

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Специалисты Роспотребнадзора раскрыли статистику по количеству укусов клещей, зарегистрированных на территории Кемеровской области.

Всего с начала сезона активности клещей 28 504 жителя Кузбасса обратились в больницы в связи с укусом опасных кровососов. Из этого числа 5 907 детей и подростков до 17 лет. За минувшую неделю статистику пополнили еще 241 человек, включая 46 детей.


За весь период в 538 клещах, снятых с кузбассовцев, был обнаружен антиген энцефалита, еще 2 557 членистоногих оказались носителями возбудителя клещевого боррелиоза, 196 – возбудителя анаплазмоза, и 375 – возбудителя эрлихиоза.


В течение сезона 2021 года в больницы попали 264 кузбассовца. Среди них один после укуса клеща заболел моноцитарным эрлихиозом человека, 20 - вирусным энцефалитом, 31- клещевым боррелиозом.

Да!
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