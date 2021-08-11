Около 240 кузбассовцев подверглись укусам клещей за неделю

Всего с начала сезона активности клещей 28 504 жителя Кузбасса обратились в больницы в связи с укусом опасных кровососов. Из этого числа 5 907 детей и подростков до 17 лет. За минувшую неделю статистику пополнили еще 241 человек, включая 46 детей.

За весь период в 538 клещах, снятых с кузбассовцев, был обнаружен антиген энцефалита, еще 2 557 членистоногих оказались носителями возбудителя клещевого боррелиоза, 196 – возбудителя анаплазмоза, и 375 – возбудителя эрлихиоза.

В течение сезона 2021 года в больницы попали 264 кузбассовца. Среди них один после укуса клеща заболел моноцитарным эрлихиозом человека, 20 - вирусным энцефалитом, 31- клещевым боррелиозом.