Около 20% валидаторов в автобусах Кемерова остались неисправными

По информации властей, подрядная организация займется ремонтом неработающих валидаторов.

— Выявленные неисправности подрядчик устраняет по гарантии, — говорится в сообщении мэрии.

Также отмечается, что в автобусах по-прежнему работают кондукторы, которые объясняют пассажирам порядок оплаты проезда с помощью новых устройств и принимают деньги в случае, если валидаторы не функционируют.

Напомним, в первый день тестовой эксплуатации более 30 валидаторов дали сбой и были сняты для перезагрузки, еще часть валидаторов была возвращена обратно на завод.