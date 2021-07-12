Около 20% кемеровчан привились от коронавируса

На сегодняшний день, вакцинацию от коронавирусной инфекции различными видами препарата прошли 123 056 жителей Кемерова. Из этого количества 37 049 человек относятся к категории людей в возрасте старше 60 лет. Об этом сообщает администрация города.

Число вакцинированных при это в общей массе жителей Кемерова небольшой. По данным на 1 января 2021 года в кузбасской столице проживают 552 546 человек. Таким образом, привились от COVID-19 лишь 22% граждан.

Напомним, за прошедшие сутки в Кемеровской области зафиксирован рекордный за все время пандемии прирост новых случаев заражения коронавиурсом.