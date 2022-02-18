Около 2 600 кузбассовцев заразились коронавирусом за сутки

Согласно данным на утро 18 февраля, за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразились 2 585 кузбассовцев. Всего с начала пандемии в регионе было зарегистрировано 130 365 случаев заболевания COVID-19.

Кроме того, за прошедшие 24 часа от последствий коронавируса скончались несколько жителей Кемеровской области. За минувшие сутки выписан 3 241 человек. Продолжили лечение 26 048 пациентов.

Ранее Роспотребнадзор Кузбасса обозначил прирост заболевших в муниципалитетах за январь 2022 года.