Около 180 тысяч кузбассовцев поставили прививку от COVID-19

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Почти 180 тысяч жителей Кемеровской области вакцинировались от коронавируса, о чем сообщили в министерстве здравоохранения Кузбасса.

К 27 апреля в шахтерском крае привились от коронавирусной инфекции 178 289 человек. Число привитых лиц старше 60 лет составляет 80 111 человек. Полностью вакцинацию завершили 116 253 жителя региона.


На текущий момент в Кемеровскую область поступило 218 474 дозы вакцины, уже использовано более 80%. По информации министерства, среди прошедших иммунизацию случаев осложнений не выявлено.


Сейчас в регионе действуют 138 больничных пунктов вакцинации и еще семь работают на территории торговых центров.

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