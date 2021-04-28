Около 180 тысяч кузбассовцев поставили прививку от COVID-19

К 27 апреля в шахтерском крае привились от коронавирусной инфекции 178 289 человек. Число привитых лиц старше 60 лет составляет 80 111 человек. Полностью вакцинацию завершили 116 253 жителя региона.

На текущий момент в Кемеровскую область поступило 218 474 дозы вакцины, уже использовано более 80%. По информации министерства, среди прошедших иммунизацию случаев осложнений не выявлено.

Сейчас в регионе действуют 138 больничных пунктов вакцинации и еще семь работают на территории торговых центров.