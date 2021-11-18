Около 13 тысяч: рекрутеры подсчитали зарплату кемеровских QR-контролеров

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Эксперты выяснили, сколько QR-контролеры в среднем получают в областном центре и других кузбасских городах.

Оказалось, что средняя предлагаемая зарплата для "специалистов", которые должны проверять QR- коды у кузбассовцев на входе в общественные места, составила 70-80 рублей в час. Стоит отметить, что такой оклад для сотрудников установлен в одном из кемеровских ТЦ. Опыт на должность не требуется, заработать деньги на контроле антипрививочников предлагают студентам и лицам старше 45 лет. Что касается графика, то рабочий день контролеров длится с 9:00 до 17:00. Из этого следует, что в среднем соискатель сможет получить не более 13 тысяч рублей.


Самую большую сумму – 17 000 рублей – обещают QR-контролерам в Ленинске-Кузнецком. Там один трудовой час оценивается в 130 рублей при графике 7/7, 3/3 или 5/2


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что региональные власти внесли послабления в список ограничений по COVID-19.

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