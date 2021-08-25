Около 100 бродячих собак из Анжеро-Судженска попадут в Кемерово

Как рассказал глава Анжеро-Судженска Александр Рыбалко, в городе возобновилась работа по отлову, стерилизации, вакцинации и чипировании бездомных собак. Всего планируется поймать примерно 100 животных в районах, откуда поступает наибольшее количество жалоб.

В своем аккаунте-Instagram градоначальник отметил, что закон запрещает усыплять бродячих животных, поэтому все отловленные особи будут перевезены в Кемерово, где с ними будут проведены необходимые процедуры по вакцинации, чипированию и стерилизации. Особо агрессивные собаки останутся в кемеровском приюти, другие - вернутся обратно.