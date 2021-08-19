Около 10 предприятий в Кузбассе прекратили работу из-за нарушений противоэпидемических мер

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За прошедшую неделю около десяти различных предприятий в Кемеровской области приостановили деятельность из-за нарушений правил профилактики коронавируса.

По данным Роспотребнадзора, с 9 по 15 августа на территории Кузбасса прошли проверки 125 различных предприятий. В их числе школы, детские сады, предприятия торговли, сферы услуг и общественного питания, а также промышленные и транспортные предприятия.


В результате проверок были выявлены нарушения противоэпидемических мер. В частности, необеспечение дезинфекции различных поверхностей и отсутствие дозаторов с антисептиком. Также на предприятиях не следили за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Эти и другие нарушения способствуют распространению коронавируса, в связи с чем в отношении предприятий-нарушителей были введены санкции.


Суд вынес 14 постановлений об административном правонарушении. 11 предприятий приостановили деятельность и получили штраф на общую сумму 75 000 рублей. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

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