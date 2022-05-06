Около 1 400 кемеровчан примут участие в эстафете на Московской площади

Завтра, 7 мая, на Московской площади в Кемерове пройдет легкоатлетическая эстафета. Проведение данного спортивного события является традицией уже на протяжении 77 лет.

В забеге примут участие около 1 400 жителей города: воспитанники и тренеры спортивных школ, учащиеся образовательных учреждений и трудовые коллективы. Эстафета будет состоять из 16 этапов по кругу, сообщают в пресс-службе администрации кузбасской столицы. Проведение мероприятия посвящено Дню Победы.

Во время соревнования легкоатлеты преодолеют дистанцию в 4 620 метров. Открытие эстафеты состоится в 12:00, первый забег начнется в 12:30, а награждение победителей ‒ в 15:00.