"Оказались в ловушке": кузбассовец с ножом угрожал людям в автобусе

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Жители Кемеровской области сообщили об агрессивном мужчине с ножом в общественном транспорте. Нарушителя спокойствия задержали.

Сегодня, 15 октября, в социальных сетях появилось сообщение об инциденте, произошедшем в Прокопьевске на улице Шукшина. Очевидцы заявили, что в автобус № 109 зашел мужчина, который выхватил из сумки нож и начал угрожать молодой девушке, требуя с нее деньги, после чего переключил свое внимание на кондуктора и водителя.

‒ Примечательно, что люди попытались открыть дверь вручную, чтобы выйти, но оказались в ловушке так как ни на одной двери аварийное открывание дверей не сработало, ‒ рассказал автор поста в социальной сети.

Злоумышленника удалось высадить из автобуса и обездвижить до прибытия правоохранителей. На место выехал экипаж ГИБДД, сотрудники которого провели задержание буйного прокопчанина. Выяснилось, что у 50-летнего местного жителя присутствуют признаки алкогольного опьянения.


В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Прокопчанин может отправиться за решетку на срок до десяти лет.

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