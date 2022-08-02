Охваченная пламенем иномарка попала на камеру в Кузбассе

Накануне, 1 августа, в социальных сетях появился ролик, снятый во дворе одного из домов на проспекте Ленина в Ленинске-Кузнецком. В объектив камеры горожанина попал объятый пламенем легковой автомобиль и пожарные, ликвидирующие возгорание.

Чтобы узнать подробности происшествия, корреспондент AVOKADO обратился в ГУ МЧС России по Кемеровской области. Согласно официальным данным, сигнал о возгорании поступил в 21:58. Огонь охватил иномарку Chevrolet Aveo 2010 года выпуска. Ликвидировать пожар удалось в 22:07. Тушением занимались шесть человек и две единицы техники. Пламя полностью уничтожило транспортное средство.

Предварительно, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования автомобиля.