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Охваченная пламенем иномарка попала на камеру в Кузбассе

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Автомобиль оказался полностью уничтожен огнем в одном из городов Кемеровской области. Очевидцы сняли происходящее на видео.

Накануне, 1 августа, в социальных сетях появился ролик, снятый во дворе одного из домов на проспекте Ленина в Ленинске-Кузнецком. В объектив камеры горожанина попал объятый пламенем легковой автомобиль и пожарные, ликвидирующие возгорание.


Чтобы узнать подробности происшествия, корреспондент AVOKADO обратился в ГУ МЧС России по Кемеровской области. Согласно официальным данным, сигнал о возгорании поступил в 21:58. Огонь охватил иномарку Chevrolet Aveo 2010 года выпуска. Ликвидировать пожар удалось в 22:07. Тушением занимались шесть человек и две единицы техники. Пламя полностью уничтожило транспортное средство.


Предварительно, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования автомобиля.

Видео: ВКонтакте / ЧП Ленинск-Кузнецкий 112

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