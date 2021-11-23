Охранник задержал новокузнечанку на выходе из ТЦ для проверки QR-кода

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Кузбассовцы возмутились проверкой QR-кодов в торговых центрах, которая теперь осуществляется не только на входе, но может подстерегать и на выходе.

Жительница Новокузнецка рассказала о происшествии в ТЦ "Сити Молл" вечером 21 ноября. Горожанка отметила, что при попытке покинуть здание она была задержана охранником, который потребовал предъявить QR-код, сообщает NK.Life.

– Я медик, имею прививки и соответственно QR-код, который я предъявила его коллеге на входе, но причем здесь проверка на выходе? – цитирует новокузнечанку издание.

После споров с охранников женщине удалось уйти из торгового центра. Однако она задается вопросом, что делать в таких случаях, если разрядился телефон.

Да!
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