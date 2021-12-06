Охранник в Кузбассе подал на ЧОП в суд за годовую задержку зарплаты

Новокузнечанин работал в частном охранном предприятии в должности охранника, однако руководитель не выплачивал ему зарплату в течение года. В результате этого, перед сотрудником ЧОПа сформировалась задолженность в размере 127 000 рублей. Мужчина обратился с иском в суд.

Суд удовлетворил требования новокузнечанина и постановил возместить полагающуюся ему заработную плату. Судебные приставы ознакомили руководство должника - организации с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного взыскания, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.



В результате должник полностью выплатил зарплату работнику.