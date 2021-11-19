Охранник помешал жительнице Кузбасса без QR-кода покормить ребенка

В Сети появилась информация, что жительница кузбасского города не смогла попасть в магазин для покупки детской молочной смеси из-за охранника, который преградил ей путь и потребовал предоставить QR-код о прохождении вакцинации.

– Сегодня не пустили в ТЦ без Qr-кода, купить ребенку смесь ... А охранник в ТЦ сказал, что детское питание – это не товар первой необходимости! – сокрушилась автор публикации.

Она отметила, что после инцидента обратилась с жалобой в приемную губернатора Кемеровской области. Однако, с ее слов, проблему там не решили и предложили ей поискать безлактозную смесь в других магазинах.

Стоит отметить, что граждане могут не предъявлять QR-коды на входе в супермаркеты, дискаунтеры, где реализуются продовольственные товары, также он не требуется при посещении аптек в ТРЦ. Из этого следует, что сотрудник охранной службы должен был пропустить посетительницу в магазин за питанием для ребенка.