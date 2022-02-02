Охранник кафе жестоко избил тревел-блогера в Шерегеше

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На кузбасском горнолыжном курорте произошел инцидент. Блогер Вова Ветер оказался жертвой избиения от рук охранника местного кафе.

По версии тревел-блогера, известного как Вова Ветер, он посетил кафе, имея при себе чай. Охранник заведения попросил убрать термос и тот исполнил просьбу. Однако блогер резко сдвинул поднос с едой и все упало на пол, после чего недовольный сотрудник пригрозил выгнать посетителя и заставил убрать за собой. На этот раз Владимир отказался выполнять требование из-за чего и произошла драка.


В своем Instagram-аккаунте мужчина поделился видеозаписью, как охранник заведения распыляет баллончиком ему в лицо и бьет уже лежачего ногами в живот. Далее вытащил Владимира на улицу и оставил лежать на снегу. Пост набрал множество комментариев и большинство высказались против сотрудника заведения.

— "Охранник избивающий лежачего, который уже не оказывает сопротивления - должен присесть", " Охранник явно превышает свои полномочия", — написали пользователи под видео.

Однако в соцсетях появилось видео с места происшествия и комментарием управляющего кафе. Он утверждает, что блогер специально провоцировал охранника на противоправные действия. Также известно, что Вова Ветер не раз демонстрировал асоциальное поведение, за что ему запретили посещать некоторые бары Шерегеша.

Медики таштагольской районной больницы диагностировали у пострадавшего закрытый перелом второго ребра слева и ушиб левой части грудной клетки, следует из заключения, которое опубликовал Владимир.

Видео/ Фото : Instagram/ vetrolett

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