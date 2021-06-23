Охранник крупного сгоревшего в кузбасской столице ТЦ "Зимняя Вишня" Сергей Антюшин и бывший технический директор Кемеровского кондитерского комбината Георгий Соболев в качестве последнего слова принесли соболезнования семьям погибших в ходе судебного заседания, передает РИА "Новости".

Стоит отметить, что Антюшину предъявлено обвинение в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и повлекли смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). По мнению следствия, сотрудник не включил систему оповещения о пожаре.

Что касается второго фигуранта Георгия Соболева, то он проходит по аналогичной статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 238 УК РФ), а также обвиняется в "нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 219).

Ранее стало известно, что обвинение запросило для техдиректора 13 лет лишения свободы.

Кроме того, редакция AVOKADO сообщала, что занимавшийся обслуживанием противопожарной системы в ТЦ «Зимняя вишня» рабочий попросил у суда оправдать его