Охрана природы: золотодобытчики в Кузбассе добровольно сдадут лицензии

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Несколько золотодобывающих предприятий в Кемеровской области сдадут свои лицензии. Причина этого ‒ расширение площади особо охраняемых природных территорий.

Накануне, 22 ноября, замгубернатора Кузбасса Андрей Панов рассказал о планах властей на расширение особо охраняемых природных территорий (далее ‒ ООПТ) в связи со строительством Крапивинского гидроузла. По словам чиновника, расширение площади ООПТ затронет и те районы, в которых сейчас действуют предприятия золотодобычи. В связи с тем, что подобное производство может способствовать загрязнению рек, на обозначенных территориях его собираются свернуть.

‒ Все понимают, что на территории ООПТ никакой добычи золота не должно быть. Мы обязаны сохранить там биологический и животный мир, ‒ заявил Андрей Панов на своей странице в Instagram.

Замгубернатора отметил, что золотодобытчики отнеслись к этому с пониманием, и часть промышленников уже дала свое согласие на добровольную сдачу лицензий. Оставшиеся взяли паузу для корректировки планов развития.

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