Охрана Лесной Поляны обойдется кемеровским властям в 4 млн рублей

Из документов, появившихся на сайте государственных закупок, следует, что территории жилого района и парка "Лесная сказка" требуется вооруженная охрана, которая к тому же будет иметь при себе специальные средства: наручники и резиновую палку.

– Оказывать охранные услуги: защита жизни и здоровья граждан, охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности, – перечислены обязанности работников.

Действие контракта продлится на протяжении одного года: с 1 декабря 2022 года по 30 ноября 2023 года включительно. На эти цели заказчик планирует потратить 4 337 514 рублей.

Стоит отметить, что в 2021 году охрана жилой земли обошлась городу дороже. Тогда при прежних требованиях работы были оценены в 5 781 240 рублей, что почти на 25% больше, чем планируется потратить в 2023 году. В администрации города журналисту AVOKADO уточнили, что на 2022 год аналогичный контракт удалось заключить на сумму 5 068 854 рубля.