С предстоящего понедельника, 8 августа, в городе Кемерово стартует новый рейд "Мототехника", который продлится на городских дорогах по 12 августа включительно, о чем AVOKADO сообщили в местной ГИБДД.
Таким образом, на протяжении почти всей предстоящей недели инспекторы будут проверять владельцев двухколесного транспорта на следующий список нарушений:
- не предоставление преимущества в движении пешеходам;
- нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части;
- нарушение правил проезда перекрестков;
- выезд на встречную полосу;
- нарушение правил маневрирования;
- проезд на запрещающий сигнал светофора;
- нарушение правил применения мотошлемов.
Кроме того, во время рейда стажи закона будут ловить и любителей водить транспортом в нетрезвом виде, также "охота" объявлена на злостных неплательщиков, нарушителей.
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