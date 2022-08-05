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"Охота" на мотоциклистов-нарушителей начнется в Кемерове с понедельника

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С начала следующей недели на кемеровские дороги выйдут инспекторы, которые усилят контроль за местными мотоциклистами.

С предстоящего понедельника, 8 августа, в городе Кемерово стартует новый рейд "Мототехника", который продлится на городских дорогах по 12 августа включительно, о чем AVOKADO сообщили в местной ГИБДД.


Таким образом, на протяжении почти всей предстоящей недели инспекторы будут проверять владельцев двухколесного транспорта на следующий список нарушений:

  • не предоставление преимущества в движении пешеходам;
  • нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части;
  • нарушение правил проезда перекрестков;
  • выезд на встречную полосу;
  • нарушение правил маневрирования;
  • проезд на запрещающий сигнал светофора;
  • нарушение правил применения мотошлемов.

Кроме того, во время рейда стажи закона будут ловить и любителей водить транспортом в нетрезвом виде, также "охота" объявлена на злостных неплательщиков, нарушителей.

Да!
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