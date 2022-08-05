С предстоящего понедельника, 8 августа, в городе Кемерово стартует новый рейд "Мототехника", который продлится на городских дорогах по 12 августа включительно, о чем AVOKADO сообщили в местной ГИБДД.

Таким образом, на протяжении почти всей предстоящей недели инспекторы будут проверять владельцев двухколесного транспорта на следующий список нарушений:

не предоставление преимущества в движении пешеходам;

нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части;

нарушение правил проезда перекрестков;

выезд на встречную полосу;

нарушение правил маневрирования;

проезд на запрещающий сигнал светофора;

нарушение правил применения мотошлемов.

Кроме того, во время рейда стажи закона будут ловить и любителей водить транспортом в нетрезвом виде, также "охота" объявлена на злостных неплательщиков, нарушителей.