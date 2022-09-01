Огурцы и колбаса подорожали в Кузбассе к началу осени

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Цены на некоторые продукты увеличились в Кемеровской области за прошедшую неделю.

По актуальным данным Кемеровостата, за минувшие семь дней в магазинах региона подорожали огурцы (+8,6%), шоколадные конфеты (+3,2%), сосиски и сардельки (+2,9%), колбаса полукопченая (+1,6%) и вареная (+1,5%). Что касается непродовольственных товаров, то цена поднялась на спички (+4,3%), мужские футболки и майки (+3%), а также телевизоры и пылесосы (по 2,9%).


Дешевле начал стоить репчатый лук (-11,7%), картофель (-10,2%), помидоры (-6,2%), капуста (-4,6%). Также подешевела зубная паста (-4,1%), шампуни (-2,3%) и сухие корма для животных (-1,3%).


Незначительно подорожало некоторое топливо. Бензин АИ-98 начал стоить 58,23 рубля (+0,55%), в дизель – 55,67 рубля (+0,1%).

Да!
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