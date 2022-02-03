Огурцы и бензин подорожали в Кузбассе за неделю

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В Кемеровской области продолжился стремительный рост цен на некоторые товары, в том числе овощи, детское питание и топливо.

По данным Кемеровостата, за минувшую неделю в регионе сильнее всего подорожали огурцы – на 8,9%, детские молочные смеси – на 5,5%, капуста – на 2,1%, овощное детское питание – на 4,1%, морковь и вареная колбаса – на 3,2%, а также бананы– на 3,1%. Из непродовольственных товаров это

школьные брюки (+5,7%), мужские носки (+4,4%), школьный спортивный костюм (+3,1%).


Литр АИ-95 стал дороже на 0,6% (до 44,83 рубля), АИ-95 – на 0,5% (до 48,62 рубля), АИ-98 – на 0,6% (до 57,71 рубля), дизеля – на 0,4% (до 55,62 рубля).


Подешевели такие товары, как зубная паста (на 4,3%), подгузники (3,6%), стиральный порошок (3,2%), сосиски (на 3,4%), гречка (2,8%).

Да!
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