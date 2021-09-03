Огромные очереди стали появляться в отделениях "Почты России" в Кемерове на фоне массовых увольнений

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Дефицит сотрудников "Почты России" привели к тому, что теперь в отделениях Кемерова скапливаются толпы людей. Об этом рассказали горожане в соцсетях.

Жители областного центра пожаловались, что часть отделений в городе либо просто перестали работать, либо значительно сократили рабочий день. Ситуация стала причиной скопления очередей.


Один из жителей города посетил отделение на улице Веры Волошиной, 33 и застал очередь в десятки горожан, которая протянулась до улицы. Впечатления от похода он разместил в группе "#мэруназаметку_кемерово" в Facebook.

– Сотрудница почтового отделения пояснила, что доставщики пенсии уволились из-за низкой зарплаты, теперь "работать просто некому" и "это еще даже не начали выдавать путинские десять тысяч", – поделился кемеровчанин.

Мужчина выразился опасение, что подобные ситуации грозят быстрым распространением коронавируса.

Видео: Facebook / Роман Янченко
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