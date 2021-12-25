Жители кемеровского дома на Пионерском бульваре рассказали в соцсетях, что у них в подъезде поселились тараканы. При этом они отметили, что насекомые выросли до внушительных размеров.

– Пока в квартирах нет, но в подъездах вот такие чудовища бегают! – прокомментировали ситуацию женщина.

Судя по видеозаписи, которую очевидцы разместили в Сети, габариты членистоногих не уступают размеру пятирублевой монеты. В комментариях подписчики паблика отметили необычный внешний вид тараканов и предположили, что они могут быть уроженцами тропических стран.