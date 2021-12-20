Огромная пробка из фур парализовала движение на кемеровском мосту

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Сегодня днем в Сети появилась информация о серьезном автомобильном заторе в районе Кузнецкого моста. В ГИБДД Кемерова корреспонденту AVOKADO прокомментировали сложившуюся ситуацию.

Сообщение об автомобильной пробке появилось в сообществе во "ВКонтакте" сегодня днем, 20 декабря. Очевидец заснял транспортный коллапс на камеру. Судя по кадрам, движение на Кузнецком мосту в сторону Рудничного района значительно затруднено из-за многокилометрового затора.

– Кузнецкий мост стоит , фуры подняться не могут, – указал автор в подписи.

По последним данным сервиса "Яндекс.пробки", на данном участке дороги, действительно, образовалась проблема с проездом авто: проспект Кузнецкий и часть Логового шоссе отмечены темно-красным цветом, что означает максимальную загруженность.


В ГИБДД Кемерова корреспонденту AVOKADO сообщили, что на данный момент информации об ограничении движения большегрузов не упомянутой территории поступало. Предположительно, проблема с транспортом могла образоваться из-за обильных снегопадов.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что опасная колея на кемеровском мосту вынудила автомобилистов писать жалобы губернатору.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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