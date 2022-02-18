Огромная опухоль с волосами выросла в тазу молодой жительницы Кузбасса

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Медики в южной столице Кемеровской области удалили пациентке новообразование, содержащее в себе волосы и продукты сальных желез.

Опухоль у 30-летней жительницы Кузбасса была обнаружена случайно ‒ во время осмотра у гинеколога. По словам женщины, до этого ее ничего не беспокоило, разве что периодическое повышение температуры до 37 °C и незначительные проблемы со стулом.


Врачи-онкологи в Новокузнецке провели операцию, в ходе которой извлекли из пациентки новообразование размером 20 на 22 см. Оказалось, что это ‒ доброкачественная опухоль с включениями волос и сальных желез, то есть, дермоидная киста.

‒ Объем ее [кисты] содержимого превышал 500 мл. Киста была очень плотно зафиксирована в малом тазу за счет многочисленных спаек, ‒ рассказали сотрудники Онкологической службы Кузбасса на официальной странице в Instagram.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо, угрозы ее жизни нет.

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