Огромная опухоль с волосами выросла в тазу молодой жительницы Кузбасса

Опухоль у 30-летней жительницы Кузбасса была обнаружена случайно ‒ во время осмотра у гинеколога. По словам женщины, до этого ее ничего не беспокоило, разве что периодическое повышение температуры до 37 °C и незначительные проблемы со стулом.

Врачи-онкологи в Новокузнецке провели операцию, в ходе которой извлекли из пациентки новообразование размером 20 на 22 см. Оказалось, что это ‒ доброкачественная опухоль с включениями волос и сальных желез, то есть, дермоидная киста.

‒ Объем ее [кисты] содержимого превышал 500 мл. Киста была очень плотно зафиксирована в малом тазу за счет многочисленных спаек, ‒ рассказали сотрудники Онкологической службы Кузбасса на официальной странице в Instagram.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо, угрозы ее жизни нет.