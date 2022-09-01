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Ограждения на новой кемеровской набережной заржавели еще до открытия

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Новая набережная у Томи еще не успела открыться, однако уже привлекла местных граждан, а особенно любопытных прохожих, которые разглядели на новых ограждениях ржавчину.

В Сети жители областного центра пожаловались на недостатки еще недоделанной новой набережной у берега Томи. По словам прохожих, ограждения на объекте уже покрылись ржавчиной. В связи с увиденным многие предположили, что объект после открытия быстро потеряет свой первозданный вид.

Элементы окисления образовались в результате выполнения сварочных работ при монтаже опор и пролетов. Работы по окраске перильного ограждения набережной еще не завершены, – высказались представители кемеровской мэрии в ответ на сообщение с жалобой.

Чиновники добавили, что в скором времени на территории набережной появятся камеры видеонаблюдения, а также тревожные кнопки для обеспечения безопасности.

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