Ограждения на новой кемеровской набережной заржавели еще до открытия

В Сети жители областного центра пожаловались на недостатки еще недоделанной новой набережной у берега Томи. По словам прохожих, ограждения на объекте уже покрылись ржавчиной. В связи с увиденным многие предположили, что объект после открытия быстро потеряет свой первозданный вид.

– Элементы окисления образовались в результате выполнения сварочных работ при монтаже опор и пролетов. Работы по окраске перильного ограждения набережной еще не завершены, – высказались представители кемеровской мэрии в ответ на сообщение с жалобой.

Чиновники добавили, что в скором времени на территории набережной появятся камеры видеонаблюдения, а также тревожные кнопки для обеспечения безопасности.