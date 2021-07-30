Ограбивший работницу кемеровской часовни рецидивист отправится в колонию

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Уголовник из Самарской области, совершивший разбойное нападение на сотрудницу часовни в кузбасской столице, получил тюремный срок.

Инцидент, послуживший причиной для возбуждения уголовного делопроизводства, произошел в марте текущего года. Тогда же к полицейским обратилась 63-летняя местная жительница, трудящаяся в часовне, расположенной на выезде из Кемерова. Женщина сообщила, что неизвестный, угрожая ножом, похитил у нее деньги, а также серебряные украшения. Сумма ущерба, как отметил в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса, составила около 3 тысяч рублей.


Прибывшие по вызову полицейские установили приметы налетчика. Начались поиски, в результате которых злоумышленника задержали на одной из улиц Рудничного района Кемерова.

- Полицейские изъяли у налетчика нож, а также часть похищенных украшений и денег. Задержанный стал фигурантом уголовного дела и на время следствия был заключен под стражу, - уточнили в полиции.

В ходе разбирательств по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой», полицейскими было установлено, что злоумышленник прибыл в часовню, находясь в состоянии алкогольного опьянения. К сотруднице он обратился за помощью, объяснив, что сейчас пребывает в трудной жизненной ситуации. Женщина накормила его, а он, в свою очередь, достал нож, которым и пригрозил горожанке, требуя от нее ценности. Забрал налетчик у потерпевшей 500 рублей вместе с серебряным крестом, кольцом и 4 цепочками. Часть из краденного он сбыл в ломбарде, а «заработанные» деньги потратил на спиртное.


Расследование дела к текущему моменту уже было завершено. Его также рассмотрели в суде, где 42-летнего гостя Кузбасса приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, его обязали и возместить весь ущерб, который он причин своими действиями.

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