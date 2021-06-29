Ограбивший продавщицу в одной из торговых точек Кемерова рецидивист ранил ее ножом

К полицейским в Кемерове поступило обращение от 33-летней продавщицы продуктового павильона. Женщина пояснила, что неизвестный с ножом напал на нее и забрал ее ценности.

На место направились правоохранители, которые выяснили, что злоумышленник, воспользовавшись отсутствием клиентов, решил напасть на продавщицу и достал складной нож. От нее же он начал требовать деньги и другие ценности. Горожанка передала ему телефон, кошелек, а также свое золотое кольцо, однако делал она это медленно, из-за чего преступник разозлился и воспользовался холодным оружием.

- <…> он нанес ей несколько ранений в область шеи и руки, после чего забрал похищенное имущество, взял из холодильника пиво и скрылся, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

После инцидента женщина обратилась к полицейским, которые вызвали на место медиков. Горожанку в итоге госпитализировали.

Ориентировка на розыск налетчика было составлена со слов пострадавшей. Похожего мужчину полицейские заметили на улице кузбасской столице. На его рукавах присутствовала кровь. Прохожего задержали. Оказалось, что злоумышленником является 43-летний мужчина, который ранее уже был судим. Имущество горожанки, находившееся у него, было изъято.

В отношении рецидивиста было возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Теперь ему грозит до 10 лет заключения в местах лишения свободы.