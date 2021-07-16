Ограбивший магазин с пистолетом-зажигалкой кемеровчанин отправится в колонию

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Суд в кузбасской столице накануне рассмотрел дело о разбое, совершенном в одной из торговых точек Кировского района. Обвиняемому в качестве наказания назначили тюремный срок.

Инцидент, ставший причиной для возбуждения уголовного делопроизводства в отношении 23-летнего кемеровчанина, произошел в декабре 2020 года. Тогда же он, замаскировавшись в белый малярный комбинезон и маску, зашел в один из городских магазинов перед закрытием, чтобы ограбить его. Перепрыгнув через прилавок, он наставил на 57-летнюю горожанку, трудившуюся продавцом, предмет, похожий на пистолет, и, пригрозив расправой, потребовал отдать деньги из кассы. Он забрал около 5 тысяч рублей и скрылся.


Женщина вызвала правоохранителей, которые незамедлительно направились на место.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Кировский» УМВД России по г. Кемерово установили и задержали нападавшего. Он стал фигурантом уголовного дела и на время следствия был заключен под стражу, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Также в ходе следствия было установлено, что действовал злоумышленник по заранее готовому плану. Свою маскировку, а также орудие преступления, которым выступил, как выяснилось впоследствии, пистолет-зажигалка, он спрятал среди гаражей, расположенных недалеко от места нападения. Оттуда же ее изъяли правоохранители.


По совокупности доказательств, представленных обвинителем, суд признал молодого рецидивиста виновным в инкриминируемом ему преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». В качестве наказания его приговорили к 3 годам и 2 месяцам заключения в исправительной колонии общего режима.

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