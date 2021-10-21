Ограбивший ломбард пьяный кузбассовец пытался скрыться на украденном велосипеде

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Житель Кемеровской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вынес велосипед из ломбарда, а затем попытался уехать на нем с места преступления.

Инцидент произошел в одном из ломбардов Анжеро-Судженска. Мужчина, несмотря на присутствие работника торговой точки, забрал один из выставленных в зале велосипедов и вышел на улицу.


По сигналу "тревога" на место происшествия прибыли правоохранители, которые задержали кузбассовца, пытавшегося скрыться на похищенном транспортном средстве. Злоумышленником оказался ранее судимый 34-летний местный житель. У мужчины были замечены признаки алкогольного опьянения, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области.


Злоумышленник передан полиции для дальнейших разбирательств, а похищенный велосипед, стоимостью 6 000 рублей, возвращен в ломбард.

Видео: Управление Росгвардии по Кемеровской области

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