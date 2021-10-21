Ограбивший ломбард пьяный кузбассовец пытался скрыться на украденном велосипеде

Инцидент произошел в одном из ломбардов Анжеро-Судженска. Мужчина, несмотря на присутствие работника торговой точки, забрал один из выставленных в зале велосипедов и вышел на улицу.

По сигналу "тревога" на место происшествия прибыли правоохранители, которые задержали кузбассовца, пытавшегося скрыться на похищенном транспортном средстве. Злоумышленником оказался ранее судимый 34-летний местный житель. У мужчины были замечены признаки алкогольного опьянения, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области.

Злоумышленник передан полиции для дальнейших разбирательств, а похищенный велосипед, стоимостью 6 000 рублей, возвращен в ломбард.