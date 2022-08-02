Новокузнечанка разместила в социальных сетях видеозаписи, снятые во дворе ее частного дома. На кадры попал огород, пострадавший от прошедшего накануне дождя с градом. По словам горожанки, непогода практически уничтожила плоды ее трудов.

‒ ...три града подряд в течении часа, огород просто смыло, не считая потери деревьев, ‒ посетовала жительница южной столицы региона.

На снятых новокузнечанкой кадрах видны поваленные яблони, а также капуста, пробитая градом.

Отметим, что 1 августа град прошел и в Кемерове. Жители областного центра поделились снимками, на которых запечатлели последствия стихии. Кузбасские синоптики рассказали о смене погоды.