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Огорченный отказом супруги кузбассовец устроил стрельбу во дворе

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Пьяный кузбассовец пригрозил не отдавшей желаемого жене уничтожением имущества и в гневе направился расстреливать из ружья постройки в частом дворе.

Выстрелы во дворе жилого дома в Березовском насторожили горожан и они обратились за помощью к силовикам. Когда стражи порядка прибыли на место, то обнаружили пьяного мужчину с охотничьим ружьем в руках, который при виде людей в форме бросил оружие, а после был задержан.


В ходе выяснения обстоятельств удалось установить, что 65-летний выпивший местный житель поссорился с супругой за отказ отдать ему ключи от гаража с автомобилем. Не получив желаемого он пообещал отомстить и приступил к активным действиям: достал ружье и отправился стрелять по постройкам.


Сотрудники полиции изъяли винтовку и патроны к нему, сейчас проводится проверка. Что касается нарушителя, то он своими действиями "заработал" протокол, в рамках которого ему грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия.

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