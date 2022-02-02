Пожар произошел накануне, ранним утром 1 февраля, в одном из частных домов на улице Куйбышева в пгт Тяжинский. Возгорание было обнаружено достаточно поздно, поэтому к моменту прибытия трех подразделений пожарной охраны наблюдалось открытое горение навеса, бани и стайки на всей площади. Кроме того, огонь перекинулся на крышу жилого дома. Войти в здание через дверь спасателям не удавалось из-за итого, что надворные постройки и крыша интенсивно горели. Тогда огнеборцы проникли в дом через окно. В одной из комнат специалисты нашли владелицу жилища, пенсионерку 1939 года рождения. Спасатели помогли пожилой женщине эвакуироваться на свежий воздух.

В ходе работы специалистов и местной добровольной пожарной команды огонь был потушен, сообщают в пресс-службе управления МЧС по Кузбассу. В ликвидации были задействованы 10 человек и четыре единицы техники.