Огонь заблокировал ребенка и троих взрослых в кемеровском жилом доме

Сигнал о происшествии поступил в пункт пожарной охраны 26 апреля в 18:14. Пламя разгорелось в четырехэтажном многоквартирном доме на улице Стадионной в кемеровской Кедровке. Прибывшие на место пожара специалисты застали третий подъезд дома охваченным дымом.

Как оказалось, источник возгорания находился в квартире на первом этаже. По информации ГУ МЧС Кузбасса, предоставленной журналу Avoka.do, еще до приезда пожарных самостоятельно смогли выйти на воздух 15 человек. Однако четверым, в том числе и ребенку, потребовалась помощь, поскольку они оказались заблокированы в горящем объекте. Спасатели эвакуировали горожан на улицу.

В результате инцидента в квартире полностью сгорели мебель и вещи на площади 15 кв.м. С пламенем пришлось бороться 27 людям. По предварительным данным, квартира загорелась из-за неосторожности при курении.