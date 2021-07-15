Огонь заблокировал кемеровчанина в задымленной многоэтажке

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Накануне в кузбасской столице произошел пожар в многоквартирном доме. Одному человеку потребовалась помощь спасателей, еще пять смогли сами эвакуироваться на воздух.

Инцидент случился в минувшую среду, 14 июля, в жилом доме по проспекту Молодежный 11. В 21:57 поступил пожарным поступил сигнал о возгорании, на место отправились 15 специалистов.


Прибывшие пожарные заметили, что из окна квартиры на седьмом этаже клубился дым. Территория была обследована, в результате по лестничным маршам сотрудники МЧС вывели на улицу одного человека. До приезда бригады самостоятельно покинуть здание успели пять горожан.


Как уточнили Avoka.do в ГУ МЧС Кузбасса, предварительной причиной пожара стала неосторожность при курении. В квартире же обгорел матрас на площади 2 кв.м. Обошлось без пострадавших.

Да!
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