Огонь заблокировал кемеровчанина в задымленной многоэтажке

Инцидент случился в минувшую среду, 14 июля, в жилом доме по проспекту Молодежный 11. В 21:57 поступил пожарным поступил сигнал о возгорании, на место отправились 15 специалистов.

Прибывшие пожарные заметили, что из окна квартиры на седьмом этаже клубился дым. Территория была обследована, в результате по лестничным маршам сотрудники МЧС вывели на улицу одного человека. До приезда бригады самостоятельно покинуть здание успели пять горожан.

Как уточнили Avoka.do в ГУ МЧС Кузбасса, предварительной причиной пожара стала неосторожность при курении. В квартире же обгорел матрас на площади 2 кв.м. Обошлось без пострадавших.