Огонь заблокировал двух детей и двух взрослых в кузбасской многоэтажке

Сигнал о происшествии на проспекте Ленина в Ленинске-Кузнецком пожарные получили 20 мая в 17:17. По сообщениям из соцсетей, это произошло на проспекте Ленина 80. Прибывшие на место пожара специалисты заметили, что из окна на первом этаже многоквартирного дома шел дым. Как оказалось, из задымленного здания самостоятельно смогли выйти на улицу 17 жильцов, однако еще четверым потребовалась помощь.

— По лестничным маршам с помощью специальных спасательных устройств с вышележащих этажей были спасены 4 человека, из них 2 ребенка, — сообщили в ГУ МЧС Кузбасса.

В результате в квартире на первом этаже огонь испортил мебель и вещи на десяти "квадратах". Всего с пламенем бороться выезжали 15 человек на пяти автоцистернах.

В настоящее время причина возгорания устанавливается.