Огонь выгнал прокопчан на улицу из многоквартирного дома

Сообщение о возгорании на улице Шишкина поступило в экстренные службы 3 июля в 19:20 по местному времени. Пламя окутало многоквартирный жилой дом. На место выехали огнеборцы.

Как сообщили AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу, на момент прибытия первого подразделения пожарной охраны из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, шел густой дым. К этому времени из строения выбежали 15 человек.

– В результате пожара обгорели пол и натяжные потолки, а также холодильник. Закоптились стены по всей площади, – рассказала собеседница.

Общая площадь, на которой разбушевалось пламя, составила 20 "квадратов". Ликвидировать его удалось в 19:38. Причина возникновения пожара устанавливается.