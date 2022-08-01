Огонь вспыхнул в ванной кузбассовцев из многоквартирного дома

Накануне 31 июля в 20:45 по местному времени диспетчер МЧС по Кузбассу получил сигнал о пожаре в многоквартирном доме на улице Менделеева в Ленинске-Кузнецком. Как оказалось, огонь возник в ванной комнате одного из жилищ на втором этаже. До прибытия 13 пожарных и четырех автоцистерн самостоятельно здание покинули 11 человек.
– В ванной комнате прогорело потолочное перекрытие, оплавилась стиральная машина, ванна и стены. Причина произошедшего – нарушение правил пожарной безопасности бытовых электроприборов, – уточнила собеседница AVOKADO.
Потушить пламя удалось в 20:58. Обошлось без жертв.
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