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Огонь вспыхнул в ванной кузбассовцев из многоквартирного дома

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Минувшим вечером в многоквартирном доме в кузбасском городе разгорелся пожар. В региональном ГУ МЧС корреспонденту AVOKADO раскрыли подробности ЧП.

Накануне 31 июля в 20:45 по местному времени диспетчер МЧС по Кузбассу получил сигнал о пожаре в многоквартирном доме на улице Менделеева в Ленинске-Кузнецком. Как оказалось, огонь возник в ванной комнате одного из жилищ на втором этаже. До прибытия 13 пожарных и четырех автоцистерн самостоятельно здание покинули 11 человек.

– В ванной комнате прогорело потолочное перекрытие, оплавилась стиральная машина, ванна и стены. Причина произошедшего – нарушение правил пожарной безопасности бытовых электроприборов, – уточнила собеседница AVOKADO.

Потушить пламя удалось в 20:58. Обошлось без жертв.

Да!
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