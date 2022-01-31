Огонь вспыхнул в квартире новой кемеровской девятиэтажки

Сегодня в понедельник, 31 января, в центре кузбасской столицы в девятиэтажке на улице Дарвина,6 вспыхнула квартира на втором этаже, о чем свидетели пожара рассказали в социальной сети. В ГУ МЧС Кузбасса журналисту AVOKADO сообщили, что тревожный сигнал поступил в ведомство в 15:51 по местному времени.

– На месте работало шесть единиц техники. Самостоятельно эвакуировались из здания 26 человек, – прокомментировали пожарные.

Информации о пострадавших нет. К моменту публикации возгорание на площади 16 квадратных метров удалось ликвидировать.