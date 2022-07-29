Огонь уничтожил жилой дом с гаражом в кузбасском городе

Жилой дом и гараж загорелись на улице 2-я Шахматная в городе Белово днем в четверг, 29 июля, в 15:54. К прибытию 17 пожарных и четырех автоцистерн строение горело открытым пламенем, а у постройки огонь объял крышу.

В МЧС по Кузбассу AVOKADO сказали, что в результате ЧП на площади 86 "квадратов" сгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши дома, полностью выгорели его стены, а вот у гаража обгорела кровля. Ликвидировать неуемное пламя удалось только к 16:14. Обошлось без пострадавших.

Предварительная причина произошедшего – нарушение правил монтажа электрооборудования.