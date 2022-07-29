Огонь уничтожил жилой дом с гаражом в кузбасском городе

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В одном из городов Кемеровской области минувшим днем разгорелся пожар, в результате которого серьезно обгорел жилой дом, гараж.

Жилой дом и гараж загорелись на улице 2-я Шахматная в городе Белово днем в четверг, 29 июля, в 15:54. К прибытию 17 пожарных и четырех автоцистерн строение горело открытым пламенем, а у постройки огонь объял крышу.


В МЧС по Кузбассу AVOKADO сказали, что в результате ЧП на площади 86 "квадратов" сгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши дома, полностью выгорели его стены, а вот у гаража обгорела кровля. Ликвидировать неуемное пламя удалось только к 16:14. Обошлось без пострадавших.


Предварительная причина произошедшего нарушение правил монтажа электрооборудования.

Да!
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