Огонь уничтожил здание посреди жилых домов в Ленинске-Кузнецком

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В кузбасском городе вспыхнул пожар, о чем сообщили очевидцы. Они засняли клубы дыма и языки пламени, которые полностью охватили постройку.

В Сети жители Ленинска-Кузнецкого сообщили, что на одной из местных улиц бушует неуемное пламя. Судя по опубликованному видео, огонь полностью охватил постройку, расположенную посреди жилых домов. В комментариях к посту интернет-пользователи предположили, что инцидент мог произойти неподалеку от почты на улицы Гагарина.


За подробностями журналист AVOKADO обратился в ГУ МЧС по Кузбассу, где собеседница подтвердила факт возгорания. С ее слов, пожар произошел в неэксплуатируемом строении.

– На момент прибытия огонь распространился по всей площади. В результате здание сгорело полностью, общая площадь пожара составила 60 м², – уточнили в ведомстве.

Информации о пострадавших нет.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в столице Кузбасса за прошедшие выходные дни специалисты выезжали на тушение 46 пожаров. Власти напомнили местным жителям об удвоенных штрафах.

Видео: ВКонтакте / "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"

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