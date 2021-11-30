Огонь уничтожил веранду жилого дома в районе крупного кемеровского ТЦ

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Веранда жилого дома загорелась накануне вечером в кузбасской столице. Очевидцы поделились видеосъемкой с места происшествия, а в ГУ МЧС Кузбасса корреспонденту AVOKADO прокомментировали случившееся.

Пользователи Сети накануне вечером поделились видеосъемкой с места пожара в областном центре. По словам очевидцев, огонь охватил территорию с жилым домом и частной пристройкой по улице Фрунзе, в районе крупного торгового центра "Променад-3".


В ГУ МЧС корреспонденту AVOKADO сообщили, что сигнал о пожаре поступил дежурным в 17:46 по местному времени, после чего на место выдвинулись 15 борцов с огнем и четыре единицы техники.

Загорелась веранда жилого дома. Общая площадь возгорания составила 22 м², – уточнили в ведомстве.

В результате спасателям удалось ликвидировать пламя в 18:07, никто не пострадал. По предварительным данным, хозяйственная постройка могла воспламениться из-за нарушения правил технической эксплуатации оборудования.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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