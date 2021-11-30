Огонь уничтожил веранду жилого дома в районе крупного кемеровского ТЦ

Пользователи Сети накануне вечером поделились видеосъемкой с места пожара в областном центре. По словам очевидцев, огонь охватил территорию с жилым домом и частной пристройкой по улице Фрунзе, в районе крупного торгового центра "Променад-3".

В ГУ МЧС корреспонденту AVOKADO сообщили, что сигнал о пожаре поступил дежурным в 17:46 по местному времени, после чего на место выдвинулись 15 борцов с огнем и четыре единицы техники.

– Загорелась веранда жилого дома. Общая площадь возгорания составила 22 м², – уточнили в ведомстве.

В результате спасателям удалось ликвидировать пламя в 18:07, никто не пострадал. По предварительным данным, хозяйственная постройка могла воспламениться из-за нарушения правил технической эксплуатации оборудования.