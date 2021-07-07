Огонь уничтожил снесший дерево Mercedes в Кемерове

Дорожный инцидент произошел раним утром в среду, 7 июля. Ориентировочно около 8:00 в Кировском районе города Кемерово на улице Ушакова, 2Б Mercedes въехал в дерево.

машина протаранила зеленое насаждение.

– Предварительно, водитель Mercedes не справился с управлением и совершил наезд на дерево. На данный момент никто не пострадал, – прокомментировали происшествие в ГИБДД Кемерова.

Со слов стражей порядка, серьезных травм на месте у водителя транспорта выявлено не было, но позже ему может потребоваться помощь медицинских специалистов. Отмечается, что в результате жесткого столкновения иномарка воспламенилась.

– Произошло возгорание автомобиля в результате ДТП. Привлекались две единицы техники, – сообщили в ведомстве.

При этом на просторах соцсети местные жители поделились видеосъемкой, на которой запечатлено данное ДТП. Из записи следует, что машине нанесен критический урон.