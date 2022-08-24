Огонь уничтожил припаркованную легковушку в Кемерове

Инцидент произошел сегодня, 24 августа, на улице Спартака в Кемерове. В 03:54 в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в легковом автомобиле. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что "ВАЗ-2114" полностью объят пламенем, рассказали журналисту AVOKADO в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Ликвидацией огня занимались четыре человека и одна единица техники. Полностью устранить возгорание удалось в 04:04. В результате пожара обгорело лакокрасочное покрытие легковушки, а также выгорел салон.

Причина возникновения огня в автомобиле будет установлена.